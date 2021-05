Ramadán dnes končí a končí aj COVID

Covid končí - začína Eid-al-Fitr – veľká oslava. Tento rok som dodržiaval 40 dňový pôst pred Veľkou nocou a potom som mal iba čosi týždeň na zhumpľovanie tela a začal opäť Ramadán.

Dnes je koniec a chladím si dobré šampanské -brat mi kúpil celú bedničku – lebo aj v Champagne existuje masová výroba a potom malé svojské značky a jednu takú mám v chladničke. Dnes večer skončí pôstny mesiac Ramadán a dnes večer po západe slnka si šampus načnem. Budem si spomínať na všetkých chudobných ľudí, čo na našej planéte nemajú čo jesť a trpia hladom, tak ako som ja trpel hladom posledný mesiac. Pre mňa – myslím že aj pre Vás čo toto čítate – je takéto chudnutie iba prínosom. Ja som teraz schudol 6 kg čo nie je na starého chlapa zlé. No mnoho ľudí na našej planéte takto chudnú nie mesiac, ale dlhé roky. Matky kŕmia svoje deti a im nič neostane. „Varia“ raz do dňa, aby deti do „postele“ išli s „plným“ žalúdkom a mali dobré sny. U nás sa hovorí že sa do postele nemáme prežierať, tu je to naopak, je to jediné jedlo dňa a je sa takto večer. Často ide o jednoduchú kašu, mäso nemajú celý rok. Pri všetkých problémoch čo máme tu na Slovensku sa môžeme považovať za šťastných ľudí. Žijeme si veľmi dobre, žijeme v bezpečí, máme pitnú vodu koľko len chceme a máme čo jesť. Zajtra 13. mája začne najväčší islamsky sviatok Eid-al-Fitr, niečo ako naše Vianoce. Ľudia platia zakát (almužnu) chudobným, obdarovávajú ich a činia dobré skutky. Celý mesiac každý moslim viac rozmýšľal o zmysle života. Včera som na cestovateľskom Fóre publikoval príspevok o vakcinácii a vyzýval som na zmierenie znepriatelených táborov. Druhou vakcínou je totižto na Slovensku zaočkovaných iba cca 11% populácie čo je úbohé. Nemôžeme predsa označiť ostatných za Kotlebovcov a fašistov- ako je to dnes na Slovensku v móde. V písaní daného príspevku nebol kalkul a až teraz si uvedomujem ako vplývajú na človeka ťažké situácie a hlad. Naše telo je jeden úžasný organizmus a hovorí sa že chudobní ľudia sú lepší než bohatí a môj včerajší príspevok, hladného a chudobného (15 mesiacov - aj dnes - mám zatvorený svoj biznis a štát mi zakazuje cestovať a vykonávať svoju činnosť) by tomu zodpovedal. V islamskom svete dochádza v tých dňoch k zmiereniu taktiež. Počas slávnosti Eid, tento rok od 13. mája sa moslimovia navzájom zdravili slovami Eid Mubarak, čo je v arabčine čosi ako „Požehnaný Eid“. Keďže Eid al Fitr prichádza po mesiaci pôstu, počas slávnosti sa často pripravujú a konzumujú sladké jedlá a koláče- ako u nás na Vianoce. Hneď ráno po modlitbe sa hoduje s rodinou, je sa cez deň, po dlhom mesiaci keď to bolo odopierané. Pozývajú sa však aj chudobní ľudia a aj tí sa počas Eid al Fitr dobre najedia. Moslimovia nemajú síce doma stromček, ale zdobia svoje príbytky a hlavne si navzájom odpúšťajú. Zvyčajne je počas Eid al Fitr štátny sviatok, kedy je väčšina škôl a podnikov cez deň zatvorených. Ako to presne vyzerá sa líši podľa krajiny a regiónu. V Dubaji už vypísali zmenu cestovného poriadku na MHD napríklad.

Musím sa priznať tento rok som nedodržiaval Ramadán na 100% a na nedeľný obed som mal prestávku a jedol som. Naschvál, aby som nebol príliš striktný, tak ako ma to učí Budha.

Pre mňa sú tieto dní unikátne nielen tým, že končí môj „slovenský Ramadán“ a večer si dám konečne alkohol! Ďalším unikátom je, že dnes mám práve 14 dní od zaočkovania druhou vakcínou a teda som plne zaočkovaný a mnoho krajín na to prihliada a tak sa moje cestovateľské možnosti dnešným dňom rozširujú. No a po tretie rátam, že slovenská pandemická komisia otvorí hranice 15. mája, čo je už tiež blízko a ja „strihám meter“ – kto tomuto výrazu nerozumiete spýtajte sa otcov.

Má dnes pršať, ale teraz je ráno a je krásne, glycínia kvitne na fialovo, vtáčiky spievajú, je nádherná jar. Idem večer do plavárne kde mám celú dráhu iba pre seba, lebo covidove stupidné pravidlá ešte platia. Ale nevadí, aj to je dobré, bol to krásny čas tento covid -ukážka hlúposti- a treba na to pamätať. Čím mali „covidoví fanatici“ s medicínou menej spoločné, tým viac boli o svojej ideológii presvedčení a vykrikovali štvavé frázy a delili spoločnosť Gulliverovsky na rúškovcov a nerúškovcov, vakcerov a antivakcerov. A doktor z z nejakej malej dedinky, ktorého predkovia neopustili chotár vykrikoval o sprísnení pravidiel. Je to ako v rozprávke o Pyšnej princeznej a kráľovi čo zakazoval tancovať a spievať. Je to stále to isté. Pamätajte!

Každému z týchto covidových talibancoch presvedčených o svojej pravde by sa zišiel mesiac o hlade a smäde. To je rokmi preverené a to v mnohých náboženstvách po celom svete. Svet je totižto úžasné inšpiratívne miesto a zo sveta neprichádzajú iba nákazy ale aj poznanie. Niekde pôst volajú očista tela, inde očista mysle, no v našej spoločnosti sa to dá preložiť ako reset. Všetko dobré prajem a vyzývam ešte raz na zmierenie. Sme jeden národ, v ktorom ak sa zaočkuje 60% populácie, tak covid porazíme!

https://bubo.sk/forum/zmierenie-slovakov--vakcinacia-zachrani-stovky-zivotov